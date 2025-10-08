197 Milyon Euroluk vurgun: Yabancı yatırımcıları hedef aldılar

Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişiler dolandırıldıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Soruşturma kapsamında, müştekilerden Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon Euro para alan şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek uzun süre oyaladıkları tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin sonrasında müşteki tarafından verilen paraların izini kaybettirme amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirlendi. Tespit edilen şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi, özel belgede sahtecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 10 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.