197 milyonluk yatırımla sel tarih olacak

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Merkez'de devam eden dere ıslahı projesini yerinde inceledi. Avcı, "197 milyon lira yatırım bedeli ile çalışmaların hızla devam ettiği dere ıslahı projesi, sonbaharda tamamlanmak üzere planlandığı şekilde devam ediyor" dedi. Avcı "Zonguldak'ta birçok maddi hasara yol açan sel taşkınlarını önlemek, su taşkınlarını kontrol altına almak, suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak, şehrimize yeni bir estetik alan kazandırmak amaçlarıyla yürüttüğümüz projemiz tamamlanıyor. Kentimize şimdilen hayırlı olsun" dedi.