Haberler Yaşam Haberleri 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?
Giriş Tarihi: 6.3.2022 23:14 Son Güncelleme: 6.3.2022 23:14

1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?

1973’te Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum diyen kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Hayatın pek çok noktasından seçilen sorular ve Kenan İmirzalioğlu’nun sunumuyla yarışmacılarının bilgisini sınayıp, para ödülü kazandıran ve televizyon başında izleyenlere yeni bilgiler kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 6 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde sorulan 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzleyenler tarafından merak edilen 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir? sorusunun yanıtı ve diğer tüm bilgiler.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 6 Mart (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?

A- II. Elizabeth
B- Margareth Thatcher (CEVAP)
C- Winston Churcill
D- Tansu Çiller

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1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?
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