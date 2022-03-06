ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 6 Mart (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.