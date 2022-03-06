ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 6 Mart (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
SORU: 1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?
A- II. Elizabeth
B- Margareth Thatcher (CEVAP)
C- Winston Churcill
D- Tansu Çiller