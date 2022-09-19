1982 Anayasası Özellikleri- 1982 Anayasası Maddeleri, Değişiklikleri ve Yenilikleri Neler, Neden Sert Anayasadır?

1982 anayasası özellikleri içerisinde insan haklarına sayılı bir devlet yapısından bahsedilmiştir. 1982 Anayasası başlangıç metni bu anayasanın hangi nedenlerle yapıldığını detaylı olarak belirtir. Aynı zamanda 1982 Anayasası neden sert bir anayasadır sorusuna da detaylı bir yanıt bulunabilir. Anayasa birçok farklı alanda önemli yenilikler içerir. 1982 Anayasası maddeleri, değişiklikleri ve yenilikleri neler, neden sert bir anayasadır sorularının tüm yanıtları yazımızda.

1982 Anayasası Özellikleri Kısaca Nedir?

1982 Anayasası, 9 Kasım 1982 tarihinden itibaren geçerli olan bir anayasadır. Bu anayasa 12 Eylül Darbesi sonrasında hazırlanmıştır. Askeri yönetim emri ile Danışma Meclisi bu anayasayı hazırlamıştır. 18 Ekim 1982 tarihinde de Danışma meclisi tarafından anayasa kabul edilmiştir. 7 Kasım 1982 tarihinde de anayasa halk oylamasına sunulmuş ve %91.37 ile kabul edilmiştir. Bu anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İlk üç madde şu şekildedir:

Devletin Şekli: Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

Cumhuriyetin Nitelikleri: Adalet ve milli dayanışma içerisinde, insanların haklarını koruyan ve bunlara saygı duyan, Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir devlettir. Laik ve sosyal bir devlettir.

Devletin bütünlüğünü, resmi dilini, milli marşını, başkentini ve bayrağını değiştirmek teklif edilemez. Dili Türkçe, bayrak kanunlarda belirtilen beyaz ay yıldızlı bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı, başkenti ise Ankara'dır.

Bu maddeler dışında da birçok önemli maddesi bulunmaktadır.

1982 Anayasası Sert mi Yumuşak mı?

1982 Anayasası en sert anayasadır. Çünkü içerisinde değiştirilemeyen birden fazla madde vardır. Bu anayasaya göre yasama yetkisi TBMM'nindir. Yürütme yetkisi ise Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanına aittir. Yargı ise bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. Kanun önünde eşitlik ilkesine değinilmiştir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız olmak üzere yine milletindir. Anayasanın bağlayıcı bir üstünlüğü vardır.

1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri Nelerdir?

1982 Anayasası temel hak ve özgürlükleri koruyan bir anayasadır. Anayasanın temel ilkeleri ilk üç maddeye dayanır. Bu ilk üç madde değiştirilemez. Yönetim şekli, Cumhuriyetin nitelikleri ve bayrağı, dili, milli marşı ile ilgili ilkeleri içermektedir.

1982 Anayasası Maddeleri, Değişiklikleri ve Yenilikleri Neler, Neden Sert Anayasadır?

1982 Anayasası içerdiği maddeler nedeniyle sert bir anayasadır. Kazuistik bir anayasa olarak da bilinir. İçinde değiştirilemez maddeler olması bu anayasayı sert bir anayasa haline getirmiştir. Diğer anayasalarda olduğu gibi bu anayasada da birtakım değişikliler yapılmıştır. İlk değişiklik 1987 tarihinde yapılmıştır. 67. 75., 175. Maddeler yeniden düzenlenmiştir. Aynı zamanda 21 olan seçmen yaşı 19'a indirilmiştir. 400 olan milletvekili sayısı da 450'ye çıkarılmıştır.

İkinci değişiklik ise 1993 tarihinde yapılmıştır. Buna göre radyo ve televizyon kurmak ve işletmek artık kanunlar çerçevesinde düzenlenir ve şartlara göre serbesttir. Bu ve bunlar gibi birçok farklı değişiklik ile 1982 Anayasası oldukça detaylı hazırlanmış bir anayasadır.