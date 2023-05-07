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Giriş Tarihi: 7.5.2023 23:08 Son Güncelleme: 7.5.2023 23:08

1993'te vizyona giren 127 dakikalık "Jurassic Park" adlı filmde dinozoroların göründüğü süre yaklaşık kaç dakikadır?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 7 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan 1993'te vizyona giren 127 dakikalık "Jurassic Park" adlı filmde dinozoroların göründüğü süre yaklaşık kaç dakikadır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

1993’te vizyona giren 127 dakikalık Jurassic Park adlı filmde dinozoroların göründüğü süre yaklaşık kaç dakikadır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 7 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan 1993'te vizyona giren 127 dakikalık "Jurassic Park" adlı filmde dinozoroların göründüğü süre yaklaşık kaç dakikadır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (7 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: 1993'te vizyona giren 127 dakikalık "Jurassic Park" adlı filmde dinozoroların göründüğü süre yaklaşık kaç dakikadır?

A- 15 (CEVAP)
B- 30
C- 45
D- 60


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1993'te vizyona giren 127 dakikalık "Jurassic Park" adlı filmde dinozoroların göründüğü süre yaklaşık kaç dakikadır?
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