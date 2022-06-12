Haberler Yaşam Haberleri 1995'te "En iyi film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 23:45 Son Güncelleme: 12.6.2022 23:45

1995'te "En iyi film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır?

1995’te En iyi film dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 5 Haziran 2022 Pazar günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 1995'te "En iyi film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak 1995'te "En iyi film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 1995'te "En iyi film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 1995'te "En iyi film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 1995'te "En iyi film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır?

A- Ucuz Roman
B- Esaretin Bedeli
C- Forrest Gump
D- Dört Nikah Bir Cenaze

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1995'te "En iyi film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödül almıştır?
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