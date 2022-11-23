Haberler Yaşam Haberleri 1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:09

1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç kişi öldü?

Bugün yaşanan Düzce depremi sonrası akıllara 1999 Gölcük depremi geldi. Binlerce kişinin öldüğü, yüzbinlerce kişinin evsiz kaldığı ve birçok ilin etkilendiği Gölcük depremi şiddeti ve ne kadar sürdüğü araştırılıyor. Büyük çapta can ve mal kaybına neden olan, İstanbul depremi olarak da bilinen doğal afet için 1999 depremi kaç kişi öldü, kaç saniye sürdü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gölcük depremi kaç şiddetindeydi, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar…

1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi, kaç saniye sürdü? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç kişi öldü?

Gölcük Depremi kaç saniye sürdü, ne zaman oldu gibi sorular vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 23 Kasım 2022 Düzce depremi birçok ilde şiddetli şekilde hissedildi. Akıllara 1999 Düzce ve Gölcük depremleri geldi. Depremzedeler, 1999 Gölcük depremi kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi sorularını yöneltiyor. İşte detaylar...

17 AĞUSTOS DEPREMİ

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi[6] tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.

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