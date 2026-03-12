2 ay önce baba olan Samet Cingöz kazada can verdi

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu üzerinde yaşandı. Samet Cingöz idaresindeki 42 AVG 02 plakalı PTT'ye ait motosiklet, önce kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın aynasına ardından da bir kamyonetin kasasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Samet Cingöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. PTT çalışanları da kaza yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. PTT çalışanı Samet Cingöz'ün henüz 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.

