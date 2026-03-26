2 ay plan yaptı acımasızca katletti

Konya'da 1.5 yıl önce boşandığı eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) götürdüğü tarlada 11'i öldürücü olmak üzere 55 bıçak darbesiyle katleden Fatih Uluşan'a (29) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
Kararda, Fatih Uluşan'ın olaydan 2 ay önce Bahriye'nin başka biriyle mesajlarını gördüğü, o gün öldürmeye karar verdiği anlatıldı. Sanığın, güvenlik kameralarının yönünü de telefonundaki program ile tarlasından yol tarafına doğru çevirdiği ifade edilen kararda, bu itibarla tasarlamanın koşullarının oluştuğu anlatıldı.
Sanığın, barışmış gibi göstererek Bahriye'yi kandırıp boş tarlaya götürüp soğukkanlılıkla öldürmesinin ise tasarlama kastını ortaya koyduğu ifade edilen kararda, ikilinin olaydan önce resmi olarak boşandıkları ve evlilikleri sona erdiği için, medeni hukuka göre Bahriye Kalaycı'nın sadakat yükümlülüğünün bulunmadığı, bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir hususun bulunmadığı anlatıldı.