2 bin 867 konut sahiplerini buldu

Çorum'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 2 bin 867 sosyal konut sahiplerini buldu. Atatürk Spor Salonu'ndaki törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 79 ilde kura çekimlerinin gerçekleştirildiğini ve 403 bin hak sahibinin belirlendiğini Çorum'da ise 2 bin 867 konut için kura çekiminin yapıldığını kaydetti. Kurum, "Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden ayağa kaldırdık, yüz binlerce konutu tamamladık ve milyonlarca vatandaşımızı evlerine kavuşturduk" dedi. Kurum, bu tecrübenin "Yüzyılın Konut Projesi"ne de yansıdığını belirterek, "En hızlı şekilde temelleri atacağız, iki yıl içinde de anahtar teslimlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

