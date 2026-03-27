2 çocuğu yaralayan köpeğin sahibine hapis

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki çocuğun yaralanmasına neden olan pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol'un ikametinde pitbull cinsi köpek beslediği belirtildi.

Bina sakinlerinin şikâyetleri üzerine site yönetiminin 29 Temmuz 2025'te oybirliğiyle aldığı kararla, yasaklı ırkların sitede barındırılması ve ortak alanlarda dolaştırılmasının yasaklandığı ifade edildi. 30 Kasım 2025'te sanığa ait köpeğin, 1.5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdığı kaydedildi. Hastane tarafından düzenlenen adli muayene raporlarına da yer verilen iddianamede, her iki çocuğun yaralanmalarının hayati tehlike oluşturduğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu vurgulandı.