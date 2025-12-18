2 çocuğunun annesini katletti

Ankara'da 28 yaşındaki Yasin Özdemir, tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdü. İki çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği olay sonrası kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Özdemir çiftinin birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin Özdemir, genç kadını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
KOMŞULAR İHBAR ETTİ
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaydan sonra yakalanan Yasin Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.