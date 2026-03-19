2 çocuk annesi eşini vahşice katletti

Mersin'de dehşet verici cinayet olayı, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Binadaki daireden gelen yüksek sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren polis ve sağlık ekipleri, 27 yaşındaki Shaimas Abdi isimli kadını yatak odasında bıçaklanmış halde buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede, göğsünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri bulunan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kadının eşi 34 yaşındaki Abdulmuti Abdi'yi gözaltına aldı. Abdi'nin ifadesini alan ekipler, eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve evde çıkan tartışma sırasında eşini bıçakladığını söylediği belirtildi.

Şüphelinin cinayette kullandığı bıçağın yerini göstermesi ile el koyan ekipler, şüphelinin olay sonrasında elindeki kanı da yakında bulunan bir camide yıkadığını tespit etti. Olay anında komşuda olduğu belirlenen 2 küçük çocuk koruma altına alındı. Çocukların gerekli işlemlerin ardından ilgili kuruma teslim edileceği belirtildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.