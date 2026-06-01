Haberler Yaşam Haberleri 14 yıl önce boşanmıştı: 2 çocuk annesi kadın kendisini ve çocuklarını döven eski eşini öldürdü
Giriş Tarihi: 1.06.2026 15:23

İstanbul Sancaktepe’de meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandığı ve 1 ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski kocası Hakan Büyükata’yı tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet öncesinde Büyükata’nın Nuray Kalıncı’yı darp ettiği öğrenildi. Kalıncı ifadesinde Büyükata’nın çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığını ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü 13.25 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı ile Hakan Büyükata, 2012 yılında boşandı.

ESKİ KOCASINI ÖLDÜRDÜ

Bir süre cezaevinde kalan Büyükata, bir ay önce cezaevinden çıktıktan sonra Nuray Kalınca'nın yaşadığı Sancaktepe'deki eve geldi. Burada eski eşiyle birlikte yaşamaya başlayan Hakan Büyükata, Nuray Kalıncı'ya şiddet uygulamaya başladı. Kendisine ve çocuklarının Hakan Büyükata tarafından darp edilmesine daha fazla dayanamayan Nuray Kalıncı, Büyükata'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hakan Büyükata'nın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından Nuray Kalıncı gözaltına alındı.

ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Büyükata'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Büyükata'nın cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi. Olay günü komşularının kadının evinden bağrışma ve kavga sesleri duyduklarını öğrenildi. Emniyete götürülen Kalıncı ifadesinde, eski kocasının kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını ve bu sebeple cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #SANCAKTEPE

