14 yıl önce boşanmıştı: 2 çocuk annesi kadın kendisini ve çocuklarını döven eski eşini öldürdü

ESKİ KOCASINI ÖLDÜRDÜ

Bir süre cezaevinde kalan Büyükata, bir ay önce cezaevinden çıktıktan sonra Nuray Kalınca'nın yaşadığı Sancaktepe'deki eve geldi. Burada eski eşiyle birlikte yaşamaya başlayan Hakan Büyükata, Nuray Kalıncı'ya şiddet uygulamaya başladı. Kendisine ve çocuklarının Hakan Büyükata tarafından darp edilmesine daha fazla dayanamayan Nuray Kalıncı, Büyükata'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hakan Büyükata'nın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri tarafından Nuray Kalıncı gözaltına alındı.