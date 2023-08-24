Haberler Yaşam Haberleri 2 çocuk annesi Yasemin’in acı ölümü
Giriş Tarihi: 24.8.2023 15:07 Son Güncelleme: 24.8.2023 15:41

2 çocuk annesi Yasemin’in acı ölümü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan zihinsel engelli olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Yasemin Ünlü'nün (36), ön otopsi raporunda açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi. Kendisi gibi zihinsel engelli olan eşini 2 yıl önce kaybettiği öğrenilen genç kadının kaybolduğunu düşündüğü zihinsel engelli oğlu İbrahim’in (12) aramaya çıktığı ve bu sırada kendisinin kaybolduğu öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
2 çocuk annesi Yasemin’in acı ölümü

Hatay'ın Altınözü ilçesi Yunushanı Mahallesi'nde oturan Yasemin Ünlü, kaybolduğunu düşündüğü oğlu İbrahim'i bulmak için 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Bu sırada mahalleli küçük çocuğu bulurken, eve geri dönmeyen anneyi bulmak için aramaya çıktı. Durum emniyet güçlerini de bildirildi. Ekipler, 22 Ağustos günü genç kadının evine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Akdarı ve Akamber mahallelerinin ortasında kalan zeytinlikte cansız bedenine ulaştı.

EN SON SU İÇERKEN GÖRÜLDÜ

Yasemin Ünlü'nün yapılan ön otopside açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşini 2 yıl önce kaybeden Yasemin Ünlü toprağa verildi. Yunushanı mahallesindeki vatandaşlar, "Yasemin zihinsel engelli olan oğlunun kaybolduğunu sanıp onu bulmak için evden çıktı. Ama çocuk bir süre sonra bulundu. Bu kez Yasemin kayboldu. Bir hafta sonra cesedi bulundu. Açlık ve susuzluktan öldüğünü öğrendik. Kaybolmadan önce bir su kuyusunda su içerken köylünün birine oğlunun kayıp olduğunu onu bulmaya çıktığını söylemiş. Yazık oldu" dediler.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi!
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
SON DAKİKA | Rus ajans dünyaya duyurdu: Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü!
CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı deşifre oldu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve ortaklarına mesaj: Millete hesap verin
Ağız tadıyla ölmek
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
CHP yandaşı gazeteciden bomba Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul'da aday gösterilmeyebilir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru
ARKADAŞINA GÖNDER
2 çocuk annesi Yasemin’in acı ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA