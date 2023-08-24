2 çocuk annesi Yasemin’in acı ölümü

Hatay'ın Altınözü ilçesi Yunushanı Mahallesi'nde oturan Yasemin Ünlü, kaybolduğunu düşündüğü oğlu İbrahim'i bulmak için 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Bu sırada mahalleli küçük çocuğu bulurken, eve geri dönmeyen anneyi bulmak için aramaya çıktı. Durum emniyet güçlerini de bildirildi. Ekipler, 22 Ağustos günü genç kadının evine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Akdarı ve Akamber mahallelerinin ortasında kalan zeytinlikte cansız bedenine ulaştı.

EN SON SU İÇERKEN GÖRÜLDÜ

Yasemin Ünlü'nün yapılan ön otopside açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşini 2 yıl önce kaybeden Yasemin Ünlü toprağa verildi. Yunushanı mahallesindeki vatandaşlar, "Yasemin zihinsel engelli olan oğlunun kaybolduğunu sanıp onu bulmak için evden çıktı. Ama çocuk bir süre sonra bulundu. Bu kez Yasemin kayboldu. Bir hafta sonra cesedi bulundu. Açlık ve susuzluktan öldüğünü öğrendik. Kaybolmadan önce bir su kuyusunda su içerken köylünün birine oğlunun kayıp olduğunu onu bulmaya çıktığını söylemiş. Yazık oldu" dediler.