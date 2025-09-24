2 çocuk yemek yedikten sonra öldü

Eyüpsultan'da bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 kişilik bir ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu ile 2 yaşındaki kız çocuğu, yedikleri akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Anne ve baba, çocuklarını hemen hastaneye götürdü. İlk tedavinin ardından taburcu edilerek evlerine geri dönen çocuklar, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Aile, çocukları bir kez daha hastaneye kaldırdı ancak maalesef iki kardeş de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA FENALAŞTILAR

Çocuklarını kaybeden anne kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmak üzere hastanede tedavi altına alınırken, babanın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Babanın ifadesinde, akşam yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yediklerini, yemekten sonra çocuklarının fenalaştığını söylediği öğrenildi. Mide zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren çocukların, makarnadan mı yoksa tavuktan mı zehirlendikleri yapılacak incelemeler sonucu netleşecek.

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılırken, çocuklar defalarca hastaneye götürülmeleri nedeniyle sağlık ihmali de gündeme geldi. Çocukların ilk hastane ziyaretinden sonra evlerine gönderilmesinin ardından yeniden fenalaşmaları ve hayatlarını kaybetmeleri, hastanede bir ihmal olup olmadığına dair soruları beraberinde getirdi. Hayatını kaybeden 4 ve 2 yaşındaki iki kardeşin cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Eyüpsultan'daki Yeşil Camii'de kılınacak ve ardından toprağa verilecekler.