2 dakikada 18 milyonluk soygun

İstanbul Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde kuyumcuya 26 Şubat Perşembe gecesi 04.47 sıralarında 5 şüpheli geldi. İşyerinin kepengini kaldıran şüpheliler, ardından da kapının kilidini kırdı. İçeri giren şüpheliler 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, yaklaşık 200 gram 18 ayar altın ve yaklaşık 150 gram pırlanta takıları çaldı. Olayın ardından alarm şirketinin bildirim göndermesi üzerine işyeri sahibi Ertan Y., cep telefonundan işyerinin kameralarına bağlandı. Ertan Y., görüntüleri canlı olarak izlediğinde soyguncuların kuyumcudaki altınları çalıp kaçtığını gördü. Ertan Y.,'nin emniyetteki ifadesinde şüphelilerin yanı sıra geç bildirim gönderdiğini iddia ettiği alarm şirketinden de şikâyetçi olduğu öğrenildi.