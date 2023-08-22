2. El Araca Ne Kadar Kredi Çıkar? İkinci El Araç Kredisi Yüzde Kaç Veriliyor?

2. el araca ne kadar kredi çıkar diye düşünenlerin yapması gereken ilk iş, bankaların faiz oranlarını araştırmaktır. Çünkü, aylık taksit tutarları ile faizler bankalara göre değişir. Bilinmesi gereken diğer bir husus ise banka kredilerinin bütün miktarı karşılamadığıdır. Kredi başvurusu yapacakların, bankalar tarafından belirlenen birtakım şartı karşılaması beklenir. Başvurmadan önce, 2. el kredisi yüzde kaç veriliyor ve ne kadar öğrenilmesi gerekir.

2. El Araca Ne Kadar Kredi Çıkar?

Günümüz teknolojisi ile üretilen araçlar, dayanıklı ve uzun ömürlü olduğundan dolayı ikinci el araçlar oldukça rağbet görür. İkinci el almanın sağladığı başka avantajlar da bulunur. Bunlar, fiyatların uygun olması, düşük faiz oranlı krediler ve belirlenen bütçeye göre daha fazla seçenektir. Ayrıca ikinci el araba için ödenmesi gereken alım-satım vergisi tutarı 933 TL'dir. Bu miktar, yeni araçlara kıyasla çok daha düşüktür. Sıfır olanlarda ise bu oranlar çok yüksektir ve fiyatlarına göre değişir. İkinci el araç satın alırken kredi başvurusu yapacaklar, ilk olarak bankayı seçmelidir. Her bankanın belirlemiş olduğu kredi faizi ve aylık taksit tutarı farklıdır. Satın alınacak olan aracın fiyatı için verilen kredi oranı da kesinlikle öğrenilmelidir. Çünkü hiçbir banka, maliyetin tamamını karşılamaz ve fiyatlara göre kredi oranları belirler.

400.001 TL – 800.000 TL aralığında olanlar için azami oran %50

800.001 TL - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami oran %30

1.200.001 TL – 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami oran %20

2.000.000 TL üzerindekiler ise ikinci el araç ve taşıt kredisi alamamaktadır.

2. El Taşıt Kredisi için Ne Gerekiyor?

İkinci el araç ve taşıt kredisi için bankalara başvuru yapacak kişiler, belirlenen şartları karşılamalı ve istenen evrakları sunmalıdır. Ek olarak aşağıdaki kriterlere uygun olunması zorunludur.

1.Kredi alacak kişiler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

2.Aylık gelir miktarı belgelenmelidir.

3.Kredi için belirlenen taksit tutarı, aylık gelirin %50'sinden daha fazla olmamalıdır.

4.İsteğe bağlı olarak Kasko Sigortası yaptırılır ve kredi vadesi boyunca yenilenir.

5.Alınan araca rehin konulur. Kredinin tamamı ödendiğinde ise rehin kaldırılır.

6. İkinci el araç ve taşıt kredisi başvurusu yapılacak olan araç, en fazla 10 yaşında olmalıdır. Daha büyükleri için kredi verilmesi söz konusu değildir. Kredi vadesi toplamı ise en fazla 144 aydır (12 yıl).

Kredi başvurusu sırasında istenen evraklar ise şu şekilde:

1.T. C. Kimlik Kartı

2.Sürücü Belgesi

3.İkametgah Belgesi

4.Pasaport (fotokopisi de olabilir)

5.Geliri Kanıtlayan Belge

6.Noter Satış Sözleşmesi veya Fatura