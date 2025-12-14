2 genç öldü, zehir tacirleri serbest

Ankara'da 12 Haziran'da Ramazan Çetin (26), Can Buğdaycı (28) ve İsmail Ayhan (26) uyuşturucu madde kullanımı sonrası hastanelik olmuş, soğutma sektöründe çalışan Çetin ve bir kargo şirketinde çalışan Buğdaycı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından aileler, sorumlular M.Ç., Y.Ş ve A.Ö.'nün yalnızca 6 ay tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada serbest bırakılması üzerine adalet çağrısında bulundu.

KOKAİN KAPSÜLDE

SABAH'a konuşan Ramazan Çetin'in eşi Pelin Çetin, "Adli Tıp raporunda kokain zehirlenmesi diye geçiyor ama bu imkânsız. Eşim kokain içen biri değildi. İlaç almak için gidiyorlar, verdikleri ilaç kapsüllerinin içinde kokain varmış. Çocuğum daha 2 yaşında, babasının mezarına gidiyor" diyerek sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istedi. Oğlu İsmail Ayhan ve kardeşi Ramazan Çetin'in uyuşturucuyu satanların arabasına bindiklerini anlatan Ayşe Ayhan ise "Kardeşime uyuşturucuyu veriyor. Oğlum da üç tane atmış. 'Dayı bana bir şey oluyor' diyor. Ramazan da 'Bana da oluyor dayım' diyor. Ramazan arabadan iner inmez adamlara 'Siz bize ne verdiniz?' demeden kalbi duruyor" dedi.