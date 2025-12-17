2 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 11:58

2 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
2 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu!
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 6225 Sokak'ta ikamet eden A.S.'den (62) 2 gündür haber alamayan yakınları ikametine geldi. İkamete girdiklerinde A.S.'yi yerde hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde A.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 gündür haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu!
