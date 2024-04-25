2 gündür kayıp olan İsmail’in cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 3229 sokak üzerinde bulunan bir dere yatağındaki sazlıklar içinde hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURŞUN VE BIÇAK İZİ YOK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz duran erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin dereye yakın bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan İsmail Mutlu'ya ait olduğu tespit edildi.

İnşaatta çalışan Mutlu'nun arkadaşları tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu ve her yerde arandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmada Mutlu'nun vücudunda kurşun ve bıçak izine rastlanmadı. Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mutlu'nun niçin öldüğü ilk tespitte belirlenemediği birkaç ay sonra çıkacak adli tıp kurumu raporunda ölüm nedenin ortaya çıkacağı kaydedildi.