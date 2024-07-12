2 İlçede düzenlenen operasyonlarda 5 aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı başarılı operasyonları sürdürüyor. Ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan toplam 21 Yıl 9 ay Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.U.'nun Antakya'nın Güllübahçe mahallesinde yine hırsızlık suçundan toplam 12 Yıl 11 ay Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.D.'nin de Açıkdere mahallesinde bir adreste saklandıklarını tespit etti. Ekipler söz konusu adreslere düzenledikleri operasyonlarda M.U ve O.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan iki suçlu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İSKENDERUN'DA 3 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

İskenderun'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.İ., tehdit suçundan aranan S.Ö. ve basit yaralama suçundan 3 bin 360 TL para cezası ile aranan S.B. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan S.Ö. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, şüphelilerden H.İ. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

