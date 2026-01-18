2 yabancı uyruklu şahsın karnından 807 metamfetamin çıktı: Tomografide tespit edildi, gözaltına alındılar

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları başarılı çalışma ile uluslararası uyuşturucu madde ticaretine engel oldu. İran ülkemize farklı bir yöntem kullanarak uyuşturucu madde getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, Diyarbakır otogarında takibe alındı. Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu taciri iki kişi gözaltına alındı ve yutma yoluyla uyuşturucu taşıyor olabileceklerinden şüphelenilerek gerekli kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.