Haberler Yaşam Haberleri 2 yabancı uyruklu şahsın karnından 807 metamfetamin çıktı: Tomografide tespit edildi, gözaltına alındılar
Giriş Tarihi: 18.01.2026 11:43

Diyarbakır’da, durumlarından şüphelenilen 2 yabancı uyruklu şahsın hastanede yapılan kontrollerinde mide ve bağırsaklarında 807 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan İranlı uyuşturucu tacirleri tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaşam
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları başarılı çalışma ile uluslararası uyuşturucu madde ticaretine engel oldu. İran ülkemize farklı bir yöntem kullanarak uyuşturucu madde getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, Diyarbakır otogarında takibe alındı. Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu taciri iki kişi gözaltına alındı ve yutma yoluyla uyuşturucu taşıyor olabileceklerinden şüphelenilerek gerekli kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

TOMOGRAFİDE TESPİT EDİLDİ

Bahse konu şahısların çekilen tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsak bölümlerinde yabancı cisimlere rastlandı. Yaklaşık 3 gün süren kontroller sonucunda yabancı uruklu uyuşturucu taciri iki kişinin mide ve bağırsağından 91 kapsül halinde 807,15 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Hastanedeki işlemlerden sonra polis, iki kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

