2 kardeş yan yana defnedildi

Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta ailesi ile birlikte tatil için geldikleri akrabalarının evinde, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü gözyaşları arasında toprağa verildi. Karaman'da görev yapan polis memuru polis memuru Musa Tülü (38), eşi Ebru Tülü (33), çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) ile tatil için memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdular.

Tülü ailesinden önce Ömer Selim, ardından ablası Azra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 6,5 aylık hamile olduğu öğrenilen anne ile baba yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumlarının iyiye gitmesi ile normal servise alındı. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise Bozyazı ilçesinin Tekmen Mahallesi'ne öğleye müteakip namazın ardından Paşa Konağı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve ilçe protokolü, akrabaları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.