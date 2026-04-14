Haberler Yaşam Haberleri 2 kişiden alınan karaciğerle yaşama tutundu
Giriş Tarihi: 14.04.2026

2 kişiden alınan karaciğerle yaşama tutundu

2 kişiden alınan karaciğerle yaşama tutundu
Ankara'da yaşayan 53 yaşındaki İbrahim Çay, bir süre önce hissettiği rahatsızlıklar üzerine doktora gitti. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde problem olduğu öğrenilen Çay için organ nakline karar verildi. Kardeşi Mustafa Çay'ın yapılan incelemelerin ardından uyumlu olduğu belirlendi ancak alınacak karaciğerin ağabeyinin kilosu ve durumunun ağırlığı nedeniyle yeterli olmayacağı ifade edildi. Bunun üzerine hastanın kuzeni Ömür Kepenek'e de tahliller yapıldı ve verici olabileceği belirlendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kardeş ve kuzen ameliyat edildi. Yaklaşık 17 saat süren operasyon başarıyla tamamlanırken hem aile hem ekip büyük mutluluk yaşadı.

2 kişiden alınan karaciğerle yaşama tutundu
