2 kişinin öldüğü kavga minibüs şoförünün yolcunun eşyalarını indirmesiyle ortaya çıkmış...

Olay, 11 Nisan akşam saatlerinde merkeze bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüs şoförü ile yolcu arasında eşya indirme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gerginlik, ilerleyen saatlerde dağda hayvan otlatan bir kişinin darbedilerek başının kırılmasıyla daha da tırmandı.

Yaralanan çobanın yakınlarının karşı tarafın evine saldırdığı, burada kadın ve çocukların da hedef alındığı öne sürüldü. Bunun üzerine evde bulunan bir kişinin silahla ateş açmasıyla olay silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri köyde yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Ahmet Temel ve Mehmet Temel'in Karakuyu köyünde toprağa verildiği öğrenildi.