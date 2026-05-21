2 kişinin öldüğü otel çatışmasının detayları ortaya çıktı!

Olay, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otel sahibi 62 yaşındaki Cavit Yılmaz ile akrabası olduğu öğrenilen 52 yaşındaki A.Y. ve gazinoda müşteri olarak bulunan 26 yaşındaki Ufuk Sezer, amcası 55 yaşındaki M.S., 52 yaşındaki L.M. ile 34 yaşındaki E.Ş. arasında hesap meselesi yüzünden tartışma çıktı.





Taraflar arasında hesap meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahlarına sarılarak birbirlerine ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada tabancayla vurularak ağır yaralanan otel sahibi Cavit Yılmaz ile müşteri Ufuk Sezer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.



Olayda yaralanan M.S.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden otel sahibi Cavit Yılmaz'ın bir dönem Sakarya amatör liglerinde mücadele eden Akovabarışspor'un kulüp başkanlığını yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın içerisinde gazino olarak bilinen eğlence mekanının da bulunduğu otelin mülk sahibi olduğu, işletmecinin ayrılması nedeniyle yaklaşık 1 ay önce otel ve gazinoyu kendi işletmeye başladığı öğrenildi. Çatışmada yaşamını yitiren 26 yaşındaki Ufuk Sezer'in ise Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nden olduğu ve ormancılık işiyle uğraştığı öğrenildi. Kanlı olay sonrası gözaltına alınan A.Y., L.M. ve E.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.