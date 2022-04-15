2 kişinin öldüğü park yeri kavgasında 6 tutuklama

Olay, önceki gün Sur ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde, iki komşu esnaf arasında park yeri kavgası nedeniyle çıktı. Silah, bıçak ve sopalarında kullanıldığı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından incelenen güvenlik kameralarının ardından gözaltına alınan 10 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.
Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen 10 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 kişi ise, adli kontrol kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.