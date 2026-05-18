2 kız çocuğuna daha aile oldu

İzmir'de 10 yıl önce koruyucu aile olmaya karar veren ve 2 kız çocukları olan ev hanımı Filiz Engüzel ile sağlık teknikeri Nuri Engüzel çifti, 2 kız çocuğuna daha yuva oldu. 10 yıl önce 7 yaşındaki Ayşe'ye koruyucu aile olan çift, Ayşe'nin 3 yıl önce 17 yaşına geldiğinde biyolojik ailesinin yanına dönmesiyle buruk bir sevinç yaşadı.

Bir çocuğa daha yuva olmak isteyen çift, o dönem 3.5 yaşındaki Hayat'a koruyucu aile oldu. Şu an 7 yaşında olan Hayat'ın evlerine neşe kattığını söyleyen Filiz Engüzel, "30 ve 32 yaşlarında 2 kızımız var. Onları büyüttük. Büyük kızım üniversiteye başladı. Ben evde tek çocukla kalınca çocukluktan beri hep aklımda olan koruyucu aile olma fikrini eşimle paylaştım. O da bu konuda bana destek verdi. İlk kez 10 yıl önce İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurduk ve Ayşe'nin koruyucu ailesi olduk. Ayşe 17 yaşına girdiğinde biyolojik ailesine döndü, onun adına mutlu olsak da ona çok alışmıştık. Bizi sık sık ziyaret ediyor ve 'iyi ki sizle büyümüşüm anne' diyor. Ayşe gidince bir çocuğa daha yuva olmak istedik. Hayat ile 3.5 yaşındayken tanıştık ve evimize mutluluk kattı. Hayat'ın sıcak yuva hasretini dindirdiğimiz için çok sevinçliyiz. Çocuklar evimize neşe oluyor, bereket oluyorlar, huzur oluyorlar. Akşamları eşimle aramızda 'önce beni öpecek, önce seni öpecek' tartışması yaşanıyor" dedi.

'EVİM EVİM GÜZEL EVİM'

Hayat'ın okuldan geldikten sonra 'Evim evim güzel evim' dediğini anlatan Filiz Engüzel, "Hayat'ın ağzından bu cümleleri duymak bizi de çok mutlu ediyor. Yuvası olmayan bir çocuğa aile olmak, anne baba şefkati göstermek çok güzel bir duygu. Her çocuk bir yuvada büyümeyi hak ediyor. Herkes bir çocuğun elinden tutarsa dünya çok daha güzel olacak. Herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ederim" dedi. Baba Nuri Engüzel ise "Bir çocuğa sıcak bir yuva vermek büyük mutluluk. O mutluluk paha biçilemez. O tadı, huzuru hiçbir şeyde bulamıyorsunuz" dedi.