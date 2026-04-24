Haberler Yaşam Haberleri 2 metrelik Athena heykeli bulundu
Giriş Tarihi: 24.04.2026

2 metrelik Athena heykeli bulundu

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
2 metrelik Athena heykeli bulundu
Denizli Laodikeia Antik Kenti'nde sürdürülen kazı ve restorasyon faaliyetlerinde tarihi bir esere daha ulaşıldı. Çalışmalar kapsamında son olarak 2 bin yıl öncesine tarihlenen 2 metre uzunluğunda dev bir Athena heykeli bulundu. Moloz dolgu içerisinde, yüzüstü bırakılmış şekilde bulunan heykelin, İmparator Augustus Dönemi'ne (MÖ 27-MS 14) ait birinci klasik üslubu yansıttığı belirtiliyor. Antik dönemde önemli bir dokuma merkezi olan Laodikeia'da, Athena'nın savaşçı kimliğinden ziyade dokuma yönünün ön plana çıktığı, tanrıça adına festivaller düzenlendiğinin yazıtlarla belgelendiği de ifade ediliyor. Önemli gelişmeye ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları kaydetti: "Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor. Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz."

2 metrelik Athena heykeli bulundu
