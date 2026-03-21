2 milyar insan içme suyundan mahrum

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 2,1 milyar insanın içme suyuna erişemediğini açıkladı. Yeni yayımlanan BM Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, küresel su krizi hâlâ çok ciddi boyutlarda. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Bhanu Neupane, "Dünyada 3,4 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon, 1,7 milyar insan ise evlerinde temel hijyen hizmetlerinden yoksun. Bu konuda son 10 yılda ilerleme kaydedildi ancak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çok yavaş" dedi. İklim değişikliğine bağlı kuraklık, sel ve aşırı hava olaylarının tetiklemesiyle dünyada en az 4 milyar insanın her yıl en az bir ay boyunca şiddetli su kıtlığı yaşadığını belirten Neupane, ayrıca raporda su eşitsizliğinde güçlü bir cinsiyet boyutuna dikkat çekildiğini aktararak "Kadınlar ve kız çocukları her gün yaklaşık 250 milyon saat su temin etmekle geçiriyor" dedi.