2 PTT çalışanına 14 el ateş etmiş

Rize'de usulsüz işlem talebine olumsuz cevap alınca 2 PTT görevlisini katleden saldırganın, görevlilere 14 el ateş ettiği belirlendi. Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde önceki gün meydana gelen olayda kargo birimine gelen Hakan Kocaman, babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti. Kocaman'ın talebi kabul edilmeyince çalışanlarla tartıştı. Hakan Kocaman (47) daha sonra belinden çıkardığı tabancayla 14 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş (50) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt (45) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçan şüpheli saklandığı binanın çatı katında yakalandı. Hayatını kaybeden Selim Okumuş'un cenazesi Hemşin ilçesinde, Ömer Beyazıt'ın cenazesi ise Derepazarı'nda toprağa verildi. Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cenazelere katılıp, ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Ailelere başsağlığı dileyen Bakan Uraloğlu, "Elim bir olayla karşılaştık. Saldırıyı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında biz de takipçisi olacağız" dedi.

ZANLI TUTUKLANDI

Bu arada, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında çıkarıldığı Rize Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.