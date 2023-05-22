2. turda baraj var mı yok mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Turda yüzde kaç oyla seçilir, seçim barajı kaç?

2. turda seçim barajı var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk turda yüzde 50 barajının yeni seçimde olup olmayacağı merak ediliyor. Adayların ikinci turda geçmesi gereken bir oran olup olmadığı araştırılıyor. 2. Turda baraj var mı YSK tarafından yanıtlanıyor. Seçmen, destekleyeceği adayın kaç oy alması gerektiğini sorguluyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2. Turda yüzde kaç oyla seçilir, adayın kaç oy olması gerekiyor? İşte, detaylar…