2. turda baraj var mı yok mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Turda yüzde kaç oyla seçilir, seçim barajı kaç?

2. turda seçim barajı var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk turda yüzde 50 barajının yeni seçimde olup olmayacağı merak ediliyor. Adayların ikinci turda geçmesi gereken bir oran olup olmadığı araştırılıyor. 2. Turda baraj var mı YSK tarafından yanıtlanıyor. Seçmen, destekleyeceği adayın kaç oy alması gerektiğini sorguluyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2. Turda yüzde kaç oyla seçilir, adayın kaç oy olması gerekiyor? İşte, detaylar…
2. TURDA YÜZDE 50 BARAJI VAR MI?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklaması şöyle:
1-Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
3- Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir.
4- Yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
CUMHRBAŞKANLIĞI SEÇİM TAKVİMİ 2023
22 Mayıs: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur'a çekilmesi (298/54)
24 Mayıs: 1-Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,
3- YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.
26 Mayıs: 1- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,
2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi,