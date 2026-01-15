2 Türk işadamı Etiyopya’da öldürülmüştü: Saldırıdan kurtulan tanık konuştu! Safari katliamının nedeni...

12 Ocak'ta Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında saldırıya uğrayan Türk iş insanı Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör hayatını kaybetti.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi'nde yer alan Tum şehrine yakın kırsal kesiminde meydana gelen acı olayın ardından son görüntüler ortaya çıktı. Safariye beraber katıldıkları belirlenen arkadaşları Tarık Hotamışlıgil, yaşadıkları olayın detaylarını anlatarak paylaşımlarda bulundu.
'HAYAT İZİN VERMEDİ NE YAZIK Kİ'
Yaşanan feci olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunun Tarık Hotamışlıgil, "Yıllar çok çabuk geçiyor, Erdoğan'la dolu, dolu tam 40 yıl kardeş gibi yaşadık, büyüdük, birlikte çok güzel günler geçirdik. Erdoğan da, Cengizhan da her tanıyanın kalbine dokunmayı başarıyorlardı. Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik. Hayat izin vermedi ne yazık ki." ifadelerini kullandı.
Erdoğan Akbulak
O ANLARI ANLATTI
Hotamışlıgil paylaşımında olay anına ilişkin bilgi vererek, "Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaklar." dedi.