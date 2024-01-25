2 yaşındaki kız ve erkek çocukların ortalama kilo değerleri genellikle belirli bir persentil aralığında verilir. Ancak, bu değerler coğrafi konum, genetik faktörler ve diğer çeşitli etmenlere bağlı olarak değişebilir. 2 yaş boy kilo kaç olmalı, persentil tablosuna göre 2 yaşındaki kız ve erkek çocuk kaç kilo olmalı gibi sorulara yanıt ararken bu faktörleri göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

2 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı?

2 yaşındaki bir çocuğun boy ve kilosu, genelde birçok faktöre bağlı olarak değişir ve bireysel farklılıklar gösterir.

Kız çocukları için: Ortalama kilo genellikle ortalama 10-14 kg arasında olabilir.

Erkek çocukları için: Ortalama kilo genellikle ortalama 10.5-14.5 kg arasında olabilir.

Persentil Tablosuna Göre 2 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?

2 Yaşındaki Kız Çocukları İçin Kilo Persentil Tablosu:

3. persentil: 10.2 kg

10.persentil: 10.9 kg

25.persentil: 11.9 kg

50.persentil: 12.9 kg

75.persentil: 14.1 kg

90.persentil: 15.2 kg

93.persentil: 16.2 kg

2 Yaşındaki Erkek Çocukları İçin Kilo Persentil Tablosu:

3. persentil: 10.5 kg

10.persentil: 11.2 kg

25.persentil: 12.2 kg

50.persentil: 13.3 kg

75.persentil: 14.6 kg

90.persentil: 15.8 kg

93.persentil: 16.8 kg