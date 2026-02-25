2 yaşında DMD hastalığına yakalanan Alihan’ın 15 yıllık mücadelesi

İki yaşında DMD hastalığına yakalanan Alihan Kuzucuk, 15 yıldır kas hastalığı ile amansız bir mücadele veriyor. Geçen yıl hastalığın tedavisini sağlayacak İlaç'ın bulunmasıyla birlikte Kuzucuk ailesine bir umut ışığı doğdu. Kuzucuk ailesi çocuklarının sağlığına kavuşması için hemen harekete geçti.

PARANIN SADECE YÜZDE 12'ÜNE ULAŞILABİLDİ

Çocuklarını tedavi ettirebilmek amacıyla İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunan aile valilik onaylı yardım kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık 7 aydır devam eden yardım kampanyası da ailenin beklentilerini karışlamadı. 2 milyon 900 bin dolarlık tedavi masrafının sadece yüzde 12'üne ulaşılabildi.

ALİHAN'IN TEDAVİSİ VAR ZAMANI YOK

Yaşının ilerlemesiyle birlikte her geçen gün Alihan'ın durumunun dahada kötüye gittiğini belirten Anne Kübra Kuzucuk, "Alihan şu an yürüyebiliyor ama yürüyebiliyorken bu ilacı alması gerekiyor. Zamanla yarışıyoruz bu ilacı almazsa kol, bacak kasları, solunum kasları ve en son kalp kasları eriyecek. Kampanya yavaş ilerliyor. Dubai'de ilacına kavuşması için Ramazan fitreleri ve zekatları ile yavaş ilerleyen kampanyaya hayat olabilirsiniz. Kardeşi Yamaç 6 yaşında en büyük hayali abisi Alihan ile futbol oynamak, ona çelme takmak. Alihan hastalığını 5 yaşında öğrendi ve o gün hep 17 yaşında iyileşeceğim dedi. Alihan'ın tedavi süreci 16 yasında başladı ve şuan 17 yaşında iyileşmek için vakti kalmadı." diyerek yetkililere ve hayırseverlere çağrıda bulundu.