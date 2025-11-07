2 yaşındaki çocuk foseptik çukurunda boğuldu

Oğuzeli ilçesinin Yalnızbağ Mahallesinde meydana gelen olayda 2 yaşındaki Hasan İbrahim'i göremeyen ailesi çevreyi kontrol ettiklerinde küçük çocuğu 2 metrelik foseptik çukuruna düşmüş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yabancı uyruklu Hasan İbrahim'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.