Haberler Yaşam Haberleri 2 yaşındaki Cumali’nin ölümüne neden olan sürücü: “Çocuğu görmedim, üzgüm”
Adana'da ara sokakta otomobiliyle dönüş yaparken 2 yaşındaki Cumali Çağlar’ı ezerek ölümüne neden olan sürücü Salih K., “Dönüş yaparken çocuğu görmedim. Böyle bir kazanın yaşanmasından dolayı çok üzgünüm” dediği öğrenildi. Sürücü Salih K., adliyeye sevk edildi.

Kaza, önceki gün Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 1096 sokak ile 1101 sokak kesişimindi meydana geldi. Salih K. yönetimindeki 01 ADF 535 plakalı otomobil, ara sokaktan dönüş yaparken, sokakta bekleyen Cumali Çağlar'a çarptı. Küçük çocuk, otomobilin altında kalırken sürücü, aracı durdurdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altından çıkarılarak Karşıyaka devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken sürücü, gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

"ÇOCUĞU GÖRMEDİM"

Köprübaşı Polis Merkezinde ifadesi alınan sürücünün dönüş alırken çocuğu görmediğini, böyle kazanın yaşanmasından dolayı çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Sürücü ifadesinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

