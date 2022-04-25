2 yıl içinde 2 kıta 13 ülke dolaştı

Iğdır'da uydu vericisi (GPS) takılan bozkır delicesi (circus macrourus), son 2 yılda 2 kıtadaki 13 ülke arasında 29 bin kilometreyi aşkın yol katetti. Halkalama çalışmaları kapsamında kurulan kuş yakalama ağlarına, Nisan 2020'de "bozkır tuygunu" olarak da bilinen bir bozkır delicesi takıldı. GPS takılarak doğal ortamına salınan kuş, aynı yıl Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'dan geçip Kazakistan'a yerleşerek yazı burada geçirdi. 15 Eylül 2020'de 1 günde Türkiye'yi geçerek Şanlıurfa Ceylanpınar'dan Suriye'ye girdi. Burada kışı geçiren kuş, 25 Mart 2021'de yine Kazakistan'a göçtü. Kuş, sonbaharın gelişiyle dönüp 30 Eylül 2021'de 1 günde Şanlıurfa Akçakale'den Suriye'ye geçti. Daha sonra Ürdün, İsrail, Mısır, Sudan, Çad ve Kamerun'u geçip Nijerya'ya yerleşti. 2.5 aydır kuzeye göçünü sürdüren kuş, şu an Mısır'ın El Vahat çölündeki Dakhla Vahası yakınlarında bulunuyor. AA