2 yıllık önlisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sınav sonuçları bu sabah erişime açılırken gözler 2 yıllık önlisans taban puanları listesine çevrildi. TYT puanlarıyla tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar ÖSYM tarafından duyurulan puanları incelemeye başladı. 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanları her yıl Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi tarafından duyuruluyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık açıköğretim üniversite taban puanları listesi ve detaylar...
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
Henüz 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmadı. Gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...
İki senelik açıköğretim bölümleri aşağıdaki gibidir;
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama