2 yıllık önlisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sınav sonuçları bu sabah erişime açılırken gözler 2 yıllık önlisans taban puanları listesine çevrildi. TYT puanlarıyla tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar ÖSYM tarafından duyurulan puanları incelemeye başladı. 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanları her yıl Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi tarafından duyuruluyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık açıköğretim üniversite taban puanları listesi ve detaylar...