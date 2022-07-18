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Giriş Tarihi: 18.7.2022 08:53 Son Güncelleme: 18.7.2022 08:53

2 yıllık önlisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler 2 yıllık önlisans taban puanları için ÖSYM tercih kılavuzuna çevrildi. İki senelik bölümlerde üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar bu kapsamda “2022 ÖSYM ile 2 yıllık açıköğretim üniversite taban puanları açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar okulların taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerine göre tercihlerini gerçekleştirecek. İşte 2 yıllık açıköğretim üniversite taban puanları listesi ve detaylar...

2 yıllık önlisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sınav sonuçları bu sabah erişime açılırken gözler 2 yıllık önlisans taban puanları listesine çevrildi. TYT puanlarıyla tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar ÖSYM tarafından duyurulan puanları incelemeye başladı. 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanları her yıl Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi tarafından duyuruluyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık açıköğretim üniversite taban puanları listesi ve detaylar...

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM İÇİN TIKLAYINIZ

Henüz 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmadı. Gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...

İki senelik açıköğretim bölümleri aşağıdaki gibidir;

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

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2 yıllık önlisans açıköğretim bölümleri ve taban puanları 2022 listesi - ÖSYM 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?
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