20 50 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır? 20W 50 Motor Yağı Hangi Motorlarda Kullanılır?

Araç sahipleri tarafından en sık araştırılanlar arasında, 20 50 motor yağı hangi araçlarda kullanılır sorusu yer alır. Motordan gelen tıkırtılar ile yanık yağ kokusu, yağın eskidiğinin ve derhal değiştirilmesi gerektiğinin işaretidir. Uzun süre boyunca kullanılan yağlar, daha fazla egzoz gazı salınımına ve hava kirliliğine yol açar. Doğru yağı seçmek için 20W 50 motor yağı hangi motorlarda kullanılır ve özellikleri neler kesinlikle öğrenilmelidir.

20 50 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır?

Araç için ideal motor yağını tercih etmek, hem daha iyi çalışmasını hem de performansının daha yüksek olmasını sağlar. Motor yağları, kaliteleri, incelikleri ve kalınlıkları göz önüne alınarak numaralandırılır. Bazıları daha ince kıvamlıyken bazıları ise daha koyudur. İnce bir yağa ihtiyaç duyan motora kalın olanı koymak, parçaların yağlanamamasına, yağın aksama ulaşamamasına, sürtünmeye ve doğal olarak aşınmaya neden olur. 20W 50 motor yağı ise dizel ve benzinli motorlar için idealdir. Hem arazi hem de binek araçlarda gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Zorlu koşullarda çalışan motorların da ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar. Taşımacılık, tarım, inşaat ve madencilik gibi alanlarda kullanılan araçların dayanıklılığı ile performansını artırır. Hava koşulları ne olursa olsun yarı yolda bırakmadan motorun çalışmasını sağlar ve donmaya karşı korur. Motoru temiz tutar, paslanmayı önler, kir, çamur ve depozit oluşumunu en aza indirir.

20W 50 Motor Yağı Özellikleri Neler?

Benzinli ve dizel motora sahip binek veya arazi araçlarında kullanılan 20W 50 motor yağı, ilk etapta 20 viskozitesinde bir akışkanlığa sahiptir ve motor çalıştıkça bu oran 50'ye çıkar. Temel özellikleri ise şu şekildedir:

Yoğunluk: 0,88 g/ml

Sülfatlanmış Kül: %0,8

Parlama Noktası: 244°C

Akma Noktası: - 30°C

Viskozite İndeksi: 129

Toplam Baz Numarası: 8,2