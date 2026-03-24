DİSK-Tugay zirvesinden sonuç çıkmazsa işçi eylemleri yeniden başlayabilir

Geriye dönük alacaklarını alamadıkları için Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışan yaklaşık 20 bin işçinin gözü kulağı bugün öğlen saat 13.30'da başlayacak olan DİSK-İZBB Başkanı Cemil Tugay görüşmesine çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında yapılacak görüşmede, çalışanların uzun süredir gündeme getirdiği başlıklar ele alınacak.

GÖRÜŞME 13.30'DA BAŞLAYACAK

Görüşmenin bugün saat 13.30'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantının ana konusunu, özellikle belediye bünyesinde görev yapan personelin çalışma koşulları ve içeride kalan ödenmeyi bekleyen işçi alacakları oluşturuyor

SORUNLAR MASAYA YATIRILACAK

DİSK- Tugay zirvesinde belediye çatısı altında görev yapan güvenlik personelinin Nace koduna ilişkin yaşadığı sorunlar yer alıyor. İş kolu sınıflandırmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorun görüşmede masaya yatırılacak.

YA ANLAŞMA YA EYLEM

Bunun yanı sıra maaş ödemeleri, yan haklar ve son dönemde ödemelerde yaşanan gecikmeler de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerin geriye dönük ortalama 80-90 bin TL'lik alacağı bulunuyor. Görüşmeden sonuç çıkmazsa sendikanın yeniden eylemlere başlayabileceği ifade ediliyor.