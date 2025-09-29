20 bin kalbe köprü kurdu

İstanbul'da yaşayan laboratuvar teknisyeni Nupel Tura (28), daha lise yıllarında part-time çalışarak kazandığı paralarla çocukları mutlu etmeye başladı. Üniversite yıllarında ise sosyal medya üzerinden bir grup oluşturup çocukları mutlu etmeye devam etti. Grup zamanla büyüdü. Bunun üzerine Nupel, 2019'da 'Gülen Çocuklar Derneği'ni kurdu. 6 yıldır özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki merkeze uzak köy okullarına yardım ulaştıran Nupel, bugüne kadar 20 bin çocuğun yüzünde tebessüm olmayı başardı. Nupel ve arkadaşları, çocuklara mont, bot, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, okullara kütüphane, okul boyama, ihtiyacı olan ailelere gıda kolisi, akülü tekerlekli sandalye gibi yardımlarda bulunuyor. Kocaman bir aile olduklarını belirten Nupel Tura, "Tek başıma çıktığım bu yola şimdi çok büyük bir aileyiz. Şu ana kadar 20 bin çocuğumuza ulaşmışız. Yeter mi? Tabii ki hayır. Biz daha çok çocuğumuza ulaşıp yüzlerinde bir nebze de olsa tebessüm yaratmak istiyoruz" diye konuştu. Nupel, "Her yapılan yardım bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir annenin yüreğindeki umut oluyor. Hep birlikte daha fazla kardeşimize ulaşmak, daha çok hayale ortak olmak için çalışıyoruz. Biz, kalpten kalbe köprü kuran bir topluluğuz" dedi.