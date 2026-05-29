20 bin kişilik bayramlaşma

Giriş Tarihi: 29.05.2026

Kağıthane Belediyesi’nin Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlediği ‘Aile Bayramlaşması‘ programı yaklaşık 20 bin kişiyi buluşturdu

Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda Kurban Bayramı vesilesiyle komşuluk ve akrabalık bağlarının güçlendirilmesi amacı ile belediye tarafından, "Aile Bayramlaşması" etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 20 bin kişinin ağırlandığı etkinlikte, çocuklar için oyun ve gösteriler düzenlenirken, bayramlaşmaya gelen vatandaşlar için 5 bin ton etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı. Etkinliğe katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptığı konuşmasında, "Sadabad'da vatandaşlarımıza belediyemiz çok güzel bir aile bayramlaşması düzenleniyor. Tabii aile yılının içerisindeyiz şu anda. Belediye Başkanımız da bu açıdan örnek bir etkinliğe ev sahipliği yapmakta. 20 bin vatandaşımıza et ve Kurban Bayramı'nın aynı zamanda bütünlüğünü oluşturacak şekilde kavurma, pilav ikramı söz konusu. Bizler de Kağıthaneli hemşerilerimizin yanında olmak istedik" dedi. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Bayramın bereketini, Kurban Bayramı'nın yakınlaşmasını, güzelliğini hep beraber ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Sayın Kaymakamımız, İlçe Başkanımız, tüm Kağıthaneliler beraber çocuklarla birlikte bayramlarını tebrik ediyoruz. 'Nerede o eski bayramlar?' diyeceği çok güzel hatıralar biriktiriyoruz aslında. Bayramın sevinci çocuklarla beraber oluyor. Güzel bir bayramda buluşmuş olduk " şeklinde konuştu.

