20 binden fazla polise akşam yemeği kumanyası! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’dan teşekkür notu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; yılbaşı görevinde ve TÜGVA tarafından sabah düzenlenecek olan "Filistin'e Destek Yürüyüşü" için tam kadro göreve çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da tedbirler başladıktan hemen sonra mesai boyunca sahadaydı. 55 bin 225 polise görev yazıldı.

Yılbaşı akşamı ve gecesi yılbaşı görevinde sahada mesai yapan 20 bini aşkın polise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Polisevi Şube Müdürlüğü koordinesinde kumanya olarak akşam yemeği verildi. İçişleri Bakanlığı'nın da desteğiyle hazırlanan kumanyalar çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlıdan oluşturuldu. Kumanyalara İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın notu düşüldü. "İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız" imzalı notta "Kıymetli mesai arkadaşlarım; "İstanbul'umuzun huzuru, Türkiye'nin huzurudur" bilinci ile yürüttüğümüz görevimizde göstermiş olduğunuz fedakarlık ve cesaret, milletimizin en büyük güvencesidir. Gösterdiğiniz bu üstün gayrete teşekkür ediyor, yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Afiyet olsun" ifadelerine yer verildi.