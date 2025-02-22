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Giriş Tarihi: 22.2.2025 16:20 Son Güncelleme: 22.2.2025 16:27

20 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan motokurye evinde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt’ta kendisinden 20 gündür haber alınamayan motokurye Özay Şaşkın(33), yaşadığı evde ölü bulundu. Ekiplerin incelemesinde Şaşkın'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Şaşkın'ın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında belirlenecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
20 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan motokurye evinde ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi 1505. Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce 5 katlı bir binanın giriş katındaki daireyi kiralayan Özay Şaşkın'dan 20 gün boyunca haber alamayan emlakçı, kiraladığı daireyi kontrol etmek için eve geldi. Dairenin boş olduğunu düşünerek çilingire kapıyı açtıran emlakçı, evde Özay Şaşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Polisin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Özay Şaşkın'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Şaşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şaşkın'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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20 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan motokurye evinde ölü bulundu
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