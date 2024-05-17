20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü üniversiteler, hastaneler, bankalar, özel sektör resmi tatil mi?

2024 resmi tatilleri arasında bulunan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 20 mayıs okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü ardından tatil olacak mı merak ediliyor. İşte 20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, bankalar, hastaneler çalışıyor mu?
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır. Resmi tatil günleri ise şu şekildedir;
1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim bu yıl resmi tatil olarak kutlanan günlerdir.
20 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?
20 Mayıs Pazartesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar normal bir şekilde açık olacak ve kamu ile özel sektörde çalışanlar da işlerine normal saatlerde devam edecek.
2024 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı