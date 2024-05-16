20 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? || MEB duyurusu... 20 Mayıs okul var mı yok mu, ders işlenecek mi?

20 Mayıs okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Son olarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bir gün resmi tatil yapan öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl pazar gününe denk gelmesi sebebiyle resmi tatilden yararlanamayacak. Durum böyle olunca binlerce öğrencinin gündeminde "20 Mayıs Pazartesi okul var mı yok mu, tatil mi?" sorusu yerini aldı. İşte, MEB duyuruları ile 20 Mayıs tatil mi, yarım gün mü sorularının yanıtı ve tüm detaylar.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için öğrenciler resmi tatilden yararlanamayacak.
2024 RESMİ TATİLLER
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı