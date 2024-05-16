20 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? || MEB duyurusu... 20 Mayıs okul var mı yok mu, ders işlenecek mi?

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için öğrenciler resmi tatilden yararlanamayacak.