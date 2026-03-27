20 milyon kişinin verisini çalan çete çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz bir soruşturmayla dev bir siber çete çökertildi. Bilişim dünyasında "Siyah Şapkalı Hacker" (Black Hat Hacker) olarak tanınan hacker çetesi deşifre edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Liderliğini Gökay Celal Gülen'in yaptığı iddia edilen Hacker Çetesi üyelerinin ikamet adreslerinde yapılan detaylı aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma dosyasında yer alan bazı bilgilere göre, suç örgütünün faaliyet alanı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, uluslararası boyutlara ulaştı. Örgütün gerçekleştirdiği tespit edilen eylemler arasında banka soygunları da yer aldı. Siber çetenin üyelerinin; Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık 20 milyon kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdikleri, ayrıca 10 bin 768 kişinin Instagram, Facebook ve e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini depoladıkları tespit edildi. Bazı kamu kurumlarının veri tabanlarına erişerek vatandaşların özel bilgilerini çalan çete üyelerinin verileri ücretler karşılığında sattıkları ortaya çıktı.

