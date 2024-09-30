20 Nerenin Kodu? +20 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası kod numaraları başka bir ülkeyi aramak için gereklidir. Bizi arayanlar tarafından da kullanılan bu kodlar üzerinden son yıllarda hepimiz sıklıkla aramalar alıyoruz. Genellikle kötü amaçlar için yapılan bu aramaların nereden gerçekleştirildiğini anlamak için ülke kodlarını bilmemiz gerek. Bu doğrultuda 20 nerenin kodu ve +20 neresi, hangi ülkeye ait bir uluslararası alan numarası sık sorulan sorulardan oluyor.

20 Nerenin Kodu?

Telefonunuza yapılan aramalarda +20 kodunu görüyorsanız bu arama Mısır'dan geliyor demektir. Resmi adı Mısır Arap Cumhuriyeti olan ve Afrika kıtasının kuzeydoğusunda bulunan bu ülkeden gelen aramalara son yıllarda çok fazla rastlanıyor. Genellikle bu aramalar WhatsApp üzerinden yapılıyor ve aramanın kime ait olduğunu merak edip geri dönüş yapanlar çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor.

Bu kötü niyetli aramalara dönüş yapmamak ve arayan numaranın hangi ülkeden olduğunu bilmek kullanıcıyı korumak adına büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda özellikle WhatsApp uygulaması üzerinden arandığınızda numaranın önünde 20 uluslararası kodunu gördüğünüzde Mısır'dan arandığınızı bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekiyor. Yapılacak ilk şey ise numarayı internete yazarak araştırmak olmalı. Zira bu numaradan aranarak dolandırıcılığa maruz kalanlar belirli internet adresleri üzerinden mutlaka şikayetlerini herkese duyuruyorlar.